Ольга Павлова: Перенос спортивных турниров из-за виз – непростая задача

Фото: © «Татар-информ» Международная федерация по водным видам спорта World Aquatics после череды скандалов вынесла решение обязать страны – хозяйки турниров гарантировать выдачу виз российским пловцам.
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