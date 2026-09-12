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Татар-информ

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Ольга Павлова: Перенос спортивных турниров из-за виз – непростая задача

Ольга Павлова: Перенос спортивных турниров из-за виз – непростая задача

Фото: © «Татар-информ» Международная федерация по водным видам спорта World Aquatics после череды скандалов вынесла решение обязать страны – хозяйки турниров гарантировать выдачу виз российским пловцам.

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