Даже осанка: 5 неочевидных вещей, которые влияют на развитие плода

Первые месяцы беременности — самые важные фото: Getty Images Владимир Животов Остеопатия Краниопостуролог, врач-остеопат «Пока я работал акушером-гинекологом, я видел, как проходят роды, наблюдал женщин во время беременности.
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