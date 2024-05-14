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Даже осанка: 5 неочевидных вещей, которые влияют на развитие плода

Даже осанка: 5 неочевидных вещей, которые влияют на развитие плода

Первые месяцы беременности — самые важные фото: Getty Images Владимир Животов Остеопатия Краниопостуролог, врач-остеопат «Пока я работал акушером-гинекологом, я видел, как проходят роды, наблюдал женщин во время беременности.

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