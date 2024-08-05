Свой путь: как в СССР пытались сварить двуслойную танковую броню, но не смогли Броня в два слояИстория предлагает интересные аналогии.
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Свой путь: как в СССР пытались сварить двуслойную танковую броню, но не смогли Броня в два слояИстория предлагает интересные аналогии.
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