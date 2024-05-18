Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 800 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • анатолий
    Ещё один популярный способ отмыва денег -перекладывание тротуарной плитки и проведение различных тендеров,на большее ...Не косите, мужики...
  • Светлана Ефименко
    а местным властям хоть говори им что в лоб, что полбу все равно стоят на своем" МЫ ЧИСТИМ ГОРОД И НАВОДИМ ПОРЯДОК"!Не косите, мужики...
  • Александр
    Дурак статейку накропал.Какая разница,какой привод у триммера или косилки,электрический или бензиновый?!15 лет кошу т...Не косите, мужики...

За организацию незаконной миграции задержан главный борец с этими самыми нелегалами из тульского МВД

За организацию незаконной миграции задержан главный борец с этими самыми нелегалами из тульского МВД

17 мая стало известно, что в Туле (в миграционном центре по адресу ул. Рязанская, 5Е) задержан начальник управления по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел России по Тульской области полковник полиции Денис Оськин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Веревкин
Всё насквозь прогнило в Датском королевстве! Вот она, хвалёная &quot;вертикаль власти&quot;, где порядочному и честному человеку нет места. Его или оклевещут и выкинут, или вынудят стать таким же вором как и вся эта банда. Вернись сейчас Сталин, потери от расстрелов за особо тяжкие были бы сравнимы с боевыми в Великую Отечественную! А куда деваться?.. жить в этом нескончаемом кошмаре стало просто невозможно. А мигранты для бандитской власти, - реальное прикрытие. Пока народ бодается с приматами, воры могут спать спокойно!
Ответить
10 час.
Астон Мартин
как вообще все это понимать ...что практически все в ручном режиме управления  ...??????????????🤔
Ответить
9 час.
Наталья Волкова
Может еще не догадались, а стукнет мысль кому нибудь и бац! Единогласно, без воздержавшихся и « против»
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх