17 мая стало известно, что в Туле (в миграционном центре по адресу ул. Рязанская, 5Е) задержан начальник управления по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел России по Тульской области полковник полиции Денис Оськин.
За организацию незаконной миграции задержан главный борец с этими самыми нелегалами из тульского МВД
Комментарии
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Александр Веревкин
Всё насквозь прогнило в Датском королевстве! Вот она, хвалёная "вертикаль власти", где порядочному и честному человеку нет места. Его или оклевещут и выкинут, или вынудят стать таким же вором как и вся эта банда. Вернись сейчас Сталин, потери от расстрелов за особо тяжкие были бы сравнимы с боевыми в Великую Отечественную! А куда деваться?.. жить в этом нескончаемом кошмаре стало просто невозможно. А мигранты для бандитской власти, - реальное прикрытие. Пока народ бодается с приматами, воры могут спать спокойно!
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10 час.
Астон Мартин
как вообще все это понимать ...что практически все в ручном режиме управления ...??????????????🤔
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9 час.
Наталья Волкова
Может еще не догадались, а стукнет мысль кому нибудь и бац! Единогласно, без воздержавшихся и « против»
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8 час.
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