За организацию незаконной миграции задержан главный борец с этими самыми нелегалами из тульского МВД

Александр Веревкин

Всё насквозь прогнило в Датском королевстве! Вот она, хвалёная "вертикаль власти", где порядочному и честному человеку нет места. Его или оклевещут и выкинут, или вынудят стать таким же вором как и вся эта банда. Вернись сейчас Сталин, потери от расстрелов за особо тяжкие были бы сравнимы с боевыми в Великую Отечественную! А куда деваться?.. жить в этом нескончаемом кошмаре стало просто невозможно. А мигранты для бандитской власти, - реальное прикрытие. Пока народ бодается с приматами, воры могут спать спокойно!