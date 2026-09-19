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Аргументы и Факты

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ВС РФ поразили понтонную переправу через Днестр, используемую боевиками ВСУ

ВС РФ поразили понтонную переправу через Днестр, используемую боевиками ВСУ

Вооруженные силы РФ нанесли удар беспилотными летательными аппаратами по объектам транспортной и логистической инфраструктуры Украины, используемой ВСУ.

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