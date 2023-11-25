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Экс-президент «Локомотива» Смородская: Я бы наказала Баринова

Экс-президент «Локомотива» Смородская: Я бы наказала Баринова

Капитана московского «Локомотива» Дмитрия Баринова стоило бы наказать за его слова о судьях после матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов», который завершился со счетом 3:3.

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