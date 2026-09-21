Захарова сравнила освоение ИИ с ножом в руках первобытного человека

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила освоение искусственного интеллекта (ИИ) с ножом в руках первобытного человека, подчеркнув, что технология сама по себе не является ни добром, ни злом - все зависит от ее применения.