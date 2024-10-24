Не жди подходящего момента.😉 Бери момент и делай его подходящим. Доброе утро ЧЕТВЕРГА☀️ А вы встаёте по утрам на зарядку?;).
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Не жди подходящего момента.😉 Бери момент и делай его подходящим. Доброе утро ЧЕТВЕРГА☀️ А вы встаёте по утрам на зарядку?;).