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«Бро, просто забей. Ты в порядке, не переживай». Энтони Эдвардс помог Джулиусу Рэндлу воспрянуть духом после неудачной второй игры с «Оклахомой»

«Он сказал мне: «Бро, просто забей. Ты в порядке, не переживай». И по мере того, как полет продолжался, я снова начал улыбаться и смеяться, пока мы играли в карты и все такое.

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