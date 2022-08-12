Люк Рокхолд: UFC стоит миллиарды долларов, а они до сих пор раздают бонусные чеки в 50 тысяч долларов

Бывший чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд посетовал на суммы бонусных чеков промоушене. Напомним, после каждого турнира в UFC принято выдавать денежные бонусы в размере 50 тысяч долларов за лучший бой вечера» и лучшее выступление вечера.