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Люк Рокхолд: UFC стоит миллиарды долларов, а они до сих пор раздают бонусные чеки в 50 тысяч долларов

Люк Рокхолд: UFC стоит миллиарды долларов, а они до сих пор раздают бонусные чеки в 50 тысяч долларов

Бывший чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд посетовал на суммы бонусных чеков промоушене. Напомним, после каждого турнира в UFC принято выдавать денежные бонусы в размере 50 тысяч долларов за лучший бой вечера» и лучшее выступление вечера.

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