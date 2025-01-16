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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «МЮ» 1 удар в створ в 1-м тайме домашней игры с «Саутгемптоном», у гостей – 5. «Святые» ведут благодаря автоголу Угарте

Команды встречаются на «Олд Траффорд» в 21-м туре чемпионата Англии. Хозяева до перерыва пробили 10 раз, точно – лишь один.

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