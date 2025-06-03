Захарова: Россия запретила въезд чиновнику из Греции из-за вытеснения СМИ

После отказа Греции продлить аккредитацию корреспонденту «РИА Новости» Геннадию Мельнику РФ приняла ответные меры и запретила греческому должностному лицу въезд на территорию России, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии