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Захарова: Россия запретила въезд чиновнику из Греции из-за вытеснения СМИ

Захарова: Россия запретила въезд чиновнику из Греции из-за вытеснения СМИ

После отказа Греции продлить аккредитацию корреспонденту «РИА Новости» Геннадию Мельнику РФ приняла ответные меры и запретила греческому должностному лицу въезд на территорию России, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

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