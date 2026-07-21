Испания — чемпион мира! «Красная фурия» обыграла Аргентину в финале ЧМ-2026 СпортпрессаВ ночь на 20 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США) завершился финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года.
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