Испания — чемпион мира! «Красная фурия» обыграла Аргентину в финале ЧМ-2026 СпортпрессаВ ночь на 20 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США) завершился финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года.