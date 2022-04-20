«Тихий подвиг» жизнь дарящих

«Тихий подвиг» жизнь дарящих

20 апреля в России отмечается Всемирный день донора крови. В этот день миллионы спасенных пациентов выражают благодарность тем, кто регулярно на добровольной основе пополняет банки крови и дарит другим людям шанс увидеть завтрашний день.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх