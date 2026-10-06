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Татар-информ

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Краповый берет достался троим: в РТ прошли испытания спецназа Росгвардии

Краповый берет достался троим: в РТ прошли испытания спецназа Росгвардии

Фото: Управление Росгвардии по РТ В Татарстане на базе учебного полигона казанского отдельного ордена Жукова отряда спецназначения «Барс» прошли испытания на право ношения крапового берета военнослужащими спецназа Росгвардии.

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