В Казани в следующем году «Зооцентр» займется отловом бродячих собак

В следующем году в Казани отлов бродячих собак будет осуществлять единственный победитель тендера — «Зооцентр», который получил контракт на более чем 36 миллионов рублей из бюджета города, передает «Татарстан 24».
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