Суд подтвердил взыскание с Wartsila 4 миллионов евро в пользу Невского судостроительно-судоремонтного завода

Иск был подан в марте 2024 года Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу финской компании Wartsila Solutions на решение о взыскании с нее 4 млн евро аванса, уплаченного Невским судостроительно-судоремонтным заводом (входит в ОСК) за не поставленное в итоге судовое оборудование и непроведенные работы по его монтажу, наладке и испытаниям.