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Индия предложила трёхпунктный план перемирия на Украине: зерно, энергоносители и безопасность Черноморских портов

Индия предложила трёхпунктный план перемирия на Украине: зерно, энергоносители и безопасность Черноморских портов

Издание Hindustan Times со ссылкой на информированные источники сообщило, что Индийская сторона выступила с инициативой урегулирования конфликта на Украине, предложив план из трёх пунктов, направленный на обеспечение бесперебойных поставок зерна и энергоносителей.

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