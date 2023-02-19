Украинские СМИ сообщили, что в Харьковской области прогремели взрывы

Утром в воскресенье, 19 февраля, украинские средства массовой информации предоставили данные о том, что в городе Чугуев, который расположен на территории Харьковской области, прогремели взрывы.
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