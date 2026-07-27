Рейтинг самых кассовых кинорежиссеров в истории / © Visual Capitalist Инфографика, основанная на данных Statista за январь 2026 года, представляет 20 самых кассовых режиссеров в истории мирового кинематографа.
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