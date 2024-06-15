«Прекратится»: как Катя Лель контролирует общение бывшего мужа с дочерью

Знаменитая певица Катя Лель, исполнительница хита «Мой мармеладный» и заядлая любительница историй об инопланетянах, рассказала, как проходит общение ее дочери Эмилии и бывшего супруга бизнесмена Игоря Кузнецова.
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