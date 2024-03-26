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Царьград

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Качество жизни мигрантов срочно повысить! Безумное сообщение Каца* - смеяться разрешается

Качество жизни мигрантов срочно повысить! Безумное сообщение Каца* - смеяться разрешается

Беглый либерал Максим Кац* не смог остаться в стороне после страшного теракта в "Крокусе " 22 марта, однако, вместо того, чтобы выразить слова поддержки пострадавшим и семьям погибшим, решил традиционно обвинить во всём Россию, рассказав, как правильно вести миграционную политику.

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