Президент Вьетнама То Лам назвал Россию одним из внешнеполитических приоритетов

Россия поддержала Вьетнам в борьбе за независимость. Отношения с этой страной сделали приоритетом внешней политики, заявил президент То Лам на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в Ханое.
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