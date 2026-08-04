«Много врагов – много чести!»: настроения в Германии в период Великой войны и влияние на них экономической блокады

Как менялось отношение немцев к Первой мировой войне? Многие историки утверждают, что решающим фактором изменения повседневной жизни населения и поражения Германии стала блокада – насколько это соответствует действительности?.
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