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Военное обозрение

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«Много врагов – много чести!»: настроения в Германии в период Великой войны и влияние на них экономической блокады

«Много врагов – много чести!»: настроения в Германии в период Великой войны и влияние на них экономической блокады

Как менялось отношение немцев к Первой мировой войне? Многие историки утверждают, что решающим фактором изменения повседневной жизни населения и поражения Германии стала блокада – насколько это соответствует действительности?.

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