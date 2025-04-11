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Врач назвал людей, которые чаще всего страдают от болезни Паркинсона

Врач назвал людей, которые чаще всего страдают от болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона представляет собой медленно прогрессирующее заболевание центральной нервной системы, которое вызывает как двигательные расстройства — например, непроизвольные ритмичные движения рук и ног, так и проблемы с мышлением, памятью и речью .

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