Врач назвал людей, которые чаще всего страдают от болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона представляет собой медленно прогрессирующее заболевание центральной нервной системы, которое вызывает как двигательные расстройства — например, непроизвольные ритмичные движения рук и ног, так и проблемы с мышлением, памятью и речью .
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