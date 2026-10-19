Я никогда не писала о ней - даже не знаю почему. Земфира не была моим кумиром, но негативных эмоций я в отношении её творчества не испытывала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Размышлизмы от Ши...
- Латвия не будет м...
- Латвия не будет м...
"Пожалуйста, не умирай" - великая песня. Не зря её Гурченко подхватила. Мы все теряем людей, дорогих нам. Песня полна страсти, тоски, драматизма... Земфира чуточку безумна... Это уровень дарования, которому можно простить политическую незрелость, интеллигентский пацифизм... Может, её охмурила бездарная Рената Литвинова?
Уже давно задаюсь вопросом : почему именно среди людей связанных со сценой и так называемым искуством огромное число релокантов, русофобов ? Значит что то в этой сфере не так ?
Аналогично! Тоже не знала ни одной её песни, знала только имя и относилась к ней никак. А сейчас активно её презираю и ни капли не жалею. Хорошая спокойная статья, без проклятий и ругательств, но предельно понятная. Спасибо!