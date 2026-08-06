В Поморье сотрудница "Метро" пойдет под суд за миллионную кражу

Архангелогородка присвоила 1,6 млн рублей на размене денегВ Архангельской области утвердили обвинительное заключение в отношении Сотрудницы гипермаркета "Метро", которая, работая супервайзером, присвоила вверенное имущество с помощью служебного положения в особо крупном размере.
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