На видео — БПЛА ВС РФ сбрасывает фугасный боеприпас на позиции ВСУ в окрестностях населённого пункта Дачное (Кураховское направление).
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На видео — БПЛА ВС РФ сбрасывает фугасный боеприпас на позиции ВСУ в окрестностях населённого пункта Дачное (Кураховское направление).
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