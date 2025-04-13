Бумага всё стерпит: кто угрожает региональным СМИ от имени спецслужб

За последние месяцы в России наблюдается новый всплеск активности киберпреступников. В распоряжении «Известий» оказался фейковый приказ якобы от имени первого замдиректора ФСБ, который рассылается руководителям региональных СМИ.
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