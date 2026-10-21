Продолжительность спектакля: 2 часа 30 минут с одним антрактом (16+) Режиссёр: Александр Цереня В ролях: Дмитрий Егоров, Алексей Чумаченко, Анастасия Тихомирова, Анастасия Ветрова, Степан Скворцов, Дарья Кобзарь, Максим Жмайлов, Виктория Камененко и Глеб Шнайдер Предоставлено пресс-службой театра Наталья Шеф Фото: О чём спектакль Сюжет знаком тем, кто читал одноимённую пьесу Александра Сухово‑Кобылина.