Продолжительность спектакля: 2 часа 30 минут с одним антрактом (16+) Режиссёр: Александр Цереня В ролях: Дмитрий Егоров, Алексей Чумаченко, Анастасия Тихомирова, Анастасия Ветрова, Степан Скворцов, Дарья Кобзарь, Максим Жмайлов, Виктория Камененко и Глеб Шнайдер Предоставлено пресс-службой театра Наталья Шеф Фото: О чём спектакль Сюжет знаком тем, кто читал одноимённую пьесу Александра Сухово‑Кобылина.
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