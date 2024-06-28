Сербия и впредь будет следовать принципу неприсоединения к антироссийским санкциям, несмотря на давление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, что такая позиция противоречит целям вступления в Европейский Союз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии