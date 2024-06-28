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Сербия не собирается вводить санкции против России

Сербия не собирается вводить санкции против России

Сербия и впредь будет следовать принципу неприсоединения к антироссийским санкциям, несмотря на давление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, что такая позиция противоречит целям вступления в Европейский Союз.

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