Женщина погибла в результате атаки БПЛА на Курск

Еще девять человек получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и ожоги В результате массированной атаки украинских беспилотников на Курск погибла мирная жительница, еще девять человек пострадали.
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