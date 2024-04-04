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Салат «Дары Моря»: Готовим Дома

Можно ли считать полноценным рацион питания любого человека без салата? Наверное, нет. Как вообще можно отказаться от употребления в пищу свежих овощей, ведь салаты хоть и бывают разными, в своем большинстве включают свежие ингредиенты.

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