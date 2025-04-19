⚡️В Минздраве Свердловской области прошло стратегическое совещание по улучшению системы маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Екатеринбурге.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⚡️В Минздраве Свердловской области прошло стратегическое совещание по улучшению системы маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Екатеринбурге.
Свежие комментарии