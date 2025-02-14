Европейское единство и великие замещения

Ростислав Ищенкоавтор издания "Украина.ру" Современная Европа разделилась на две - Европу традиционных христианских ценностей и антихристианскую Европу, - когда теряется идентичность и пришельцев, и местного населения В ноябре 2013 года они думали: ещё чуть-чуть, и они будут в Европе, как Германия.