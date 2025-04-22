Не только жажда: терапевт Андреев назвал 5 признаков скрытого обезвоживания

Мы привыкли связывать обезвоживание с очевидными симптомами — сильной жаждой и сухостью во рту. Однако часто организм теряет жизненно необходимую жидкость незаметно, проявляя признаки, которые легко спутать с другими заболеваниями или просто усталостью.
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