1. Павел Шипилин указывает, что в странах Средней Азии против экстремизма и радикализма на религиозной почве ведут жёсткую борьбу, иногда даже в стиле нашего Петра I (ссылка):В статье 14 закона «О свободе совести и религиозных организациях» говорится, что гражданам Узбекистана, за исключением работающих в религиозных организациях, не разрешено носить «культовую» одежду в общественных местах.
Бритьё бород радикалам, голоса нелегальных мигрантов и лазейка фиктивных браков
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лл
лина любимцева
Я этих, с квадратными бородами - БОЮСЬ!! От них любых выходок можно ожидать. Они же бешеные.
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56 мин.
Vladimir Soukhatchev
Если я ничего не путаю, то "говорящая голова" МВД РФ является Генерал-Майоршей внутренних войск? Или таки нет? А можно озвучить "послужной список" хенерала со всеми наградами и заслугами, но только перед Государством и Народом РФ, а не про хороший отсос, пожалуйста!!!
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37 мин.
ninikooo Митусова
Главное не их внешний вид- а их подлые души, ненавидящие россиян с детства- строго по учебникам. И страшно то, что они здесь вытаоряют- убийство, граб ежи, изнасилования, снабжают нашу молодежь наркотиками. Поэтому нужно срочно последовать примеру Эрдогана-визовый режим и аннулировать двойное гражданство. Нам такие « россияне» не нужны.
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33 мин.
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