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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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  • ninikooo Митусова
    Главное не их внешний вид- а их подлые души, ненавидящие россиян с детства- строго по учебникам. И страшно то, что он...Бритьё бород ради...
  • Vladimir Soukhatchev
    Если я ничего не путаю, то "говорящая голова" МВД РФ является Генерал-Майоршей внутренних войск? Или таки нет? А можн...Бритьё бород ради...
  • лина любимцева
    Я этих, с квадратными бородами - БОЮСЬ!!  От них любых выходок можно ожидать. Они же  бешеные.Бритьё бород ради...

Бритьё бород радикалам, голоса нелегальных мигрантов и лазейка фиктивных браков

Бритьё бород радикалам, голоса нелегальных мигрантов и лазейка фиктивных браков

1. Павел Шипилин указывает, что в странах Средней Азии против экстремизма и радикализма на религиозной почве ведут жёсткую борьбу, иногда даже в стиле нашего Петра I (ссылка):В статье 14 закона «О свободе совести и религиозных организациях» говорится, что гражданам Узбекистана, за исключением работающих в религиозных организациях, не разрешено носить «культовую» одежду в общественных местах.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Я этих, с квадратными бородами - БОЮСЬ!!  От них любых выходок можно ожидать. Они же  бешеные.
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56 мин.
Vladimir Soukhatchev
Если я ничего не путаю, то &quot;говорящая голова&quot; МВД РФ является Генерал-Майоршей внутренних войск? Или таки нет? А можно озвучить &quot;послужной список&quot; хенерала со всеми наградами и заслугами, но только перед Государством и Народом РФ, а не про хороший отсос, пожалуйста!!!
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37 мин.
ninikooo Митусова
Главное не их внешний вид- а их подлые души, ненавидящие россиян с детства- строго по учебникам. И страшно то, что они здесь вытаоряют- убийство, граб ежи, изнасилования, снабжают нашу молодежь наркотиками. Поэтому нужно срочно последовать примеру Эрдогана-визовый режим и аннулировать двойное гражданство. Нам такие « россияне» не нужны.
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33 мин.

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