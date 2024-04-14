Бритьё бород радикалам, голоса нелегальных мигрантов и лазейка фиктивных браков

лл лина любимцева Я этих, с квадратными бородами - БОЮСЬ!! От них любых выходок можно ожидать. Они же бешеные.

Vladimir Soukhatchev Если я ничего не путаю, то "говорящая голова" МВД РФ является Генерал-Майоршей внутренних войск? Или таки нет? А можно озвучить "послужной список" хенерала со всеми наградами и заслугами, но только перед Государством и Народом РФ, а не про хороший отсос, пожалуйста!!!