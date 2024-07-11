Исторический Петербург: метаморфозы Беглова

Как стало известно корреспонденту УтроNews, в городе на Неве продолжаются варварские действия по продаже и сносу памятников архитектуры: идут торги по продаже здания первого Ленинградского телецентра, которое примыкает к даче Громова в Лопухинском саду: здание было построено в 1877 году.