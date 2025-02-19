От гриппа до рака: 6 видов болей в животе, которые нельзя игнорировать

Каждый из нас не раз ощущал боли в животе. Но не всегда мы задумываемся об их причинах. Врачи предостерегают: если игнорировать болезненные ощущения, это может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
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