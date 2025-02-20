Будут проверять мигрантов на верность ценностям Финляндии – инициатива МВД Евгения КомароваПредставители МВД Финляндии хотят проверять мигрантов на верность ценностям страны в рамках цифрового экзамена на гражданство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии