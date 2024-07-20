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Закон, порядок, государство

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Экипажи БМП-3 мотострелкового подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные блиндажи и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО

Экипажи БМП-3 мотострелкового подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные блиндажи и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО

В течение нескольких минут экипажи боевых машин пехоты выехали на огневые позиции и нанесли огневое поражение противнику.

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