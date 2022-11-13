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Кевин Дюрэнт: «Кайри Ирвинг находится в прекрасном настроении»

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт заявил, что недавно общался с партнером по команде Кайри Ирвингом, и тот находится «в прекрасном настроении».

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