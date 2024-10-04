Bloomberg: США потратят $1,2 млрд на пополнение арсеналов после атак Ирана

Пентагон планирует направить около 1,2 млрд долларов на пополнение запасов ракет, которые использовались при отражении атак Ирана и повстанцев-хуситов, а также на содержание кораблей в Красном море, сообщает Bloomberg со ссылкой на бюджетные документы.
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