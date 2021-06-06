10 самых дешевых стран для жизни и посещения в 2021 году

Хотите, наконец, снова собрать рюкзак и отправиться в аэропорт? Есть много причин, по которым вы должны спланировать свое следующее приключение, но часто ваш бюджет на поездку портит ваши мечты! Если вы думали, что в этом году больше не будет приключений, у меня есть как раз то, что вам нужно! Я собираюсь открыть для вас дешевые направления для путешествий, которые полны приключений и могут быть реализованы с небольшим бюджетом! Вы узнаете, где стоит малобюджетная поездка и что вас там ждет в следующих очередях! Так что вы скажете? Давайте начнем! 10: Греция На знаменитых греческих островах можно хорошо и дешево переночевать, а также приобрести разнообразные вкусные блюда по низким ценам.