Украинские военные дезертируют во время обучения в Польше

Более 10% украинских военных дезертируют из центров подготовки в Польше. Источник фото: AP Photo / Andriy Andriyenko «Количество украинцев, которых направляют в Польшу на военную подготовку, впечатляет, но еще более впечатляет уровень дезертирства, которое наблюдается среди них с первого дня, как только начались учебные программы», – рассказал собеседник РИА Новости.