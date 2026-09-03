Украинские военные дезертируют во время обучения в Польше

Более 10% украинских военных дезертируют из центров подготовки в Польше. Источник фото: AP Photo / Andriy Andriyenko «Количество украинцев, которых направляют в Польшу на военную подготовку, впечатляет, но еще более впечатляет уровень дезертирства, которое наблюдается среди них с первого дня, как только начались учебные программы», – рассказал собеседник РИА Новости.
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