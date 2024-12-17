🚨 В Симферополе столкнулись две легковушки На перекрестке улиц Караимская и Чехова столкнулись две легковушки.
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🚨 В Симферополе столкнулись две легковушки На перекрестке улиц Караимская и Чехова столкнулись две легковушки.