Украина начала поставлять зерно в Европу по железной дороге из-за отсутствия доступа к морским портам

Первые партии украинского зерна были экспортированы в Европу по железной дороге, поскольку морские порты заблокированы из-за специальной военной операции России на Украине, Reuters сообщила сельскохозяйственная консалтинговая компания АПК-Информ.
Первые партии украинского зерна были экспортированы в Европу по железной дороге, поскольку морские порты заблокированы из-за специальной военной операции России на Украине, Reuters сообщила сельскохозяйственная консалтинговая компания АПК-Информ.
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