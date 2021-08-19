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Либералы в своем репертуаре

Либералы в своем репертуаре

Нет, это уже не оппозиция, а настоящие изменники и предатели! А как еще можно назвать публикации на «Эхе Москвы», посвященные позорному бегству американцев из Афганистана?   Вот, например, что об этом пишет под издевательским заголовком «Когда из Сирии стартуем?» редакция «Эха», скрывающаяся за анонимной рубрикой «Серпом по…»: «Во вчерашнем выступлении Байдена есть один момент, который не грех было бы взять на карандаш кремлевским геополитикам: «За двадцать лет я отлично понял, что подходящий момент для вывода американских сил из Афганистана никогда не наступит».

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Ирина Яковлева (Мацнева)
На государственном уровне нужно принять закон,за русофобию отправлять на утилизацию.
Татьяна
Как надоел этот гнилозубый пудель со своей убогой командой.Хочется дождаться такого счастливого момента, когда их отправят куда-нибудь, в Колымский край или на разработку урановых рудников. Нужно их заставить отработать те пасквили и враньё, что они много лет лили на Россию, пытаясь разрушить её изнутри.
Виктор Шиховцев
Я один удивлён, почему все недовольны "Эхо Мацы", но довольны теми, кто их содержит? Может, всё таки с хозяев начать?
реванш
я ни как не могу понять, почему ТВАРИ с "эхо" до сих пор на свободе??? Или это настоящий рупор правительства Москвы? Тогда почему мэр города до сих пор на свободе? эта шваль содержится и финансируется на НАШИ ДЕНЬГИ!
Вячеслав Кормилицын
Вообще удивляюсь почему эта подлая русофобская станция еще существует и кто ее крышует. Уже нет поблизости Д .А. Медведева- куратора всех либеральных станций, а эти мрази все льют дерьмо на Россию.
Татьяна
И гадят нам же на деньги наших налогоплательщиков, хотя и из-за кордона им хорошо приплачивают.
Светлана Иванова
Действительно, почему не заткнут рот этому ЭХО, Хоть бы подстригся, а то вечером в темноте встретишь в обморок упадешь
Олег Алексеев
почему эти дятлы назвали себя эхо Москвы, им больше подходит название "Писк пидорасов"
Сергей Анисимов
А они тебе разуют тебе глаза и скажут что мировая дерьмократия в лице пиндостанане ОБОСРАЛАСЬ,А СОЗДАЛА ПИТАТЕЛЬНУЮ ПОЧВУ следующим поколениям .
Борис Осипов
Анатолий Анатольев
Как же эти УЁ - НАДОЕЛИ!!!!!!!!!

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