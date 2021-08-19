Либералы в своем репертуаре

Нет, это уже не оппозиция, а настоящие изменники и предатели! А как еще можно назвать публикации на «Эхе Москвы», посвященные позорному бегству американцев из Афганистана? Вот, например, что об этом пишет под издевательским заголовком «Когда из Сирии стартуем?» редакция «Эха», скрывающаяся за анонимной рубрикой «Серпом по…»: «Во вчерашнем выступлении Байдена есть один момент, который не грех было бы взять на карандаш кремлевским геополитикам: «За двадцать лет я отлично понял, что подходящий момент для вывода американских сил из Афганистана никогда не наступит».