Avia.pro - СМИ — Ну, вы только представьте себе: захожу я тут как-то в миграционный центр в Одинцово — а что, думаю, вдруг кто-то мне сможет объяснить, почему нормальной работы в стране всё меньше и меньше для русских мужиков.
Захожу я в миграционный центр в Одинцово, а тут на стене висит огромный плакат от «Яндекса», с работой до 230 000р.
Комментарии
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АК
Алекс Кузь
Яндексы , банкинги - шедевр капитализма. Для профсоюзного внимания, там конь не валялся. Все маленькие затюканные люди снуют в этих системах как термиты, такие же ничтожные. Подростки верят цирконам манипуляторам, что смогут заработать у компьютерной программы яндекс маркета.
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3 час.
Леонид Попивняк
Реклама Газпрома идёт на языках КОРЕННЫХ НАРОДОВ РОССИИ!....а их 190....... ИДИОТКА!!!...чем вам Башкирский язык не угодил??? или Черкесский??? Тупая вы бабища...."арийка" малограмотная......
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3 час.
Поля Русс
леонид, Я НЕ ТАККОЙ ПОЛИГЛОТ КАК ВЫ, ГОВОРЯЩИЙ НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ РОССИИ, НО ВСЕ ЖЕ ЗАЧЕМ РЕКЛАМА , КОТОРУЮ ПОНИМАЮТ ЕДИНИЦЫ??? А ТО ЧТО ВЫ ГРУБИЯН-ЭТО УЖЕ ВОСПИТАНИЕ...ВСЕГО ХОРОШЕГО
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1 час.
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