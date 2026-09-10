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Вторая Додобоня? В Тольятти спасают заводскую собаку, попавшую под жесткие нормы СанПиНа

Вторая Додобоня? В Тольятти спасают заводскую собаку, попавшую под жесткие нормы СанПиНа

Мармеладный бренд из Тольятти ищет дом для заводской собаки Аллы, которая попала под выселение из-за жестких санитарных норм.

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